東京駅周辺のビル群財務省が1日発表した7〜9月期の法人企業統計は、金融・保険業を除く全産業の経常利益が前年同期比19.7％増の27兆5385億円となった。プラスは4四半期連続。電気機械や生産用機械が好調だった一方、トランプ米政権の高関税政策の影響により、自動車などの輸送用機械は落ち込んだ。売上高は0.5％増の379兆431億円だった。設備投資は2.9％増の13兆8063億円だった。