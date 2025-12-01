「銀河英雄伝説」の作家、田中芳樹氏（73）の事務所スタッフが1日までにX（旧ツイッター）を更新。昨年11月30日に脳内出血で倒れてから1年経過し、現状について言及した。事務所スタッフの安達裕章氏がXを更新。「【いつも田中芳樹作品を愛読してくださってる皆さまへ】田中芳樹事務所の安達です。いつも田中芳樹作品をご愛読いただきまして、本当にありがとうございます」と切り出した。「実は、ちょうど一年前の2024年11月30日、