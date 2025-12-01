ロイヤルホールディングスが４日続伸している。１１月２８日の取引終了後、１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額の引き下げにより投資家がより一層投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としている。 出所：MINKABU PRESS