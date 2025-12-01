日東紡績は寄り付き早々投資資金の攻勢が顕著で、１万４０００円台を回復した。同社はガラス繊維（グラスファイバー）が売上高の大半を占める主力製品となっているが、生成ＡＩ市場の急拡大を背景にデータセンター内に設置されるＡＩサーバー向けで高水準の需要を獲得し、業績は絶好調に推移している。そうしたなか、前週末１１月２８日取引終了後、台湾・南亜プラスチックとスペシャルガラスクロ