昭和産業は大幅反落している。１１月２８日の取引終了後に既存株主による３２３万６０００株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限４８万５４００株の売り出しを実施すると発表しており、短期的な需給悪化への警戒感が働いているようだ。株式の流動性向上を図るとともに、自社のファンとなり得る個人株主の獲得・拡大を進めるのが狙いで、売出価格は１２月８日から１１日までのいずれかの日に決定される。