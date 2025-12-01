[11.30 ブンデスリーガ第12節 フランクフルト 1-1 ボルフスブルク]ブンデスリーガ第12節が11月30日に行われ、MF堂安律が所属する6位フランクフルトはホームで15位ボルフスブルクと1-1で引き分けた。リーグ戦の連勝は2でストップ。堂安は右ウイングバックで先発出場し、90分間プレーした。フランクフルトは前半をスコアレスで折り返すと、後半22分に失点。ボルフスブルクのDFアーロン・ゼンターに左足で豪快なボレーを叩き込ま