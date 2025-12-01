ラクオリア創薬が大量の買い注文に寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートで上値を追う状況。前週末１１月２８日にストップ高人気となったが、きょうも高水準の買いが株価を気配値のまま押し上げる格好となっている。前週末引け後に、合成レチノイドであるタミバロテンとがん治療薬併用投与の米国における用途に関する特許査定を受領したことを発表、これを材料視する投資資金が流入した。時価は年初来高値圏をまい進する