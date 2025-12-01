日本ケミコンが３日続伸となっている。同社は１１月２８日、画像解析の精度向上や製造現場での高速・高精度な検査ニーズの高まりを背景に、カラー対応の新型カメラモジュールを開発したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この製品は、グローバルシャッター方式による歪みのない撮像、高速出画、低消費電力設計を特徴とし、汎用プラットフォームとの接続も可能。これによ