大分トリニータは1日、四方田修平氏が来季から監督を務めることを発表した。大分は今季のJ2で降格圏から勝ち点1差の16位に終わり、今季途中からチームを率いていた竹中穣監督の退任を発表していた。後任の四方田氏は北海道コンサドーレ札幌で監督を務めたほか、2022年から今年7月までは横浜FCを指揮していた。四方田氏はクラブを通じて「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応