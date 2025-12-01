ＡＮＡホールディングスが小幅ながら３日続落している。保有する欧州の航空機メーカー、エアバスの「Ａ３２０」「Ａ３２１」型機の整備に伴い、１１月２９日から３０日にかけて多数の運航便に欠航が発生したことが嫌気されている。欧州航空安全庁（ＥＡＳＡ）が発行した耐空性改善通報に基づき、機体システムのソフトウェアアップデート作業が必要となったことが要因。ＡＮＡの発表によると、１１月３０