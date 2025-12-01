２０２５年１２月２９日（月） 深夜２４時～２５時放送！ 放送後TVerにて見逃し配信、U-NEXTほかにて順次見放題配信 「今日もカレーですか？」 主演 田牧そら 共演 秋田汐梨 「孤独のグルメ」のテレ東が挑む新グルメドラマは、カレー！ 女子大生×カレー×青春！ 上京したばかりの⼥⼦⼤⽣・⿊部ちなと、