F1カタール GP決勝サーキット：カタール／ルサイルサーキット路面状況：ドライ気温：21.6℃路面温度：25.2℃ F1カタール GPの決勝がルサイルサーキットで行われ、3番グリッドからスタートしたM.フェルスタッペン（RBR）がタイム1:24:38.241で優勝。2位は（+7.995）でポールポジションスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+22.665）で7番グリッドスタートのC.サ