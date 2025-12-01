発砲の現場に派遣された救急隊員＝11月29日、米カリフォルニア州ストックトン/Ethan Swope/AP（CNN）米カリフォルニア州ストックトンで11月29日、子どもの誕生日パーティーが開かれていた会場で銃撃があり、子ども3人を含む4人が死亡、11人が負傷した。容疑者は逃走中で、捜査が続いている。サンホアキン郡保安官事務所の報道官によると、子どもと大人が撃たれた。病院に搬送された負傷者の容体は明らかにされていない。報道官は「