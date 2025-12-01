J1・J2で計231試合を指揮…「初の九州」に意欲大分トリニータは12月1日、四方田修平監督が2026シーズンよりトップチームの監督に就任すると正式発表した。現在52歳の四方田監督は2015年7月にコンサドーレ札幌（当時）の監督に就任し、2016年にはクラブをJ2優勝に導き、J1昇格を果たした。2018年からは北海道コンサドーレ札幌のヘッドコーチを務め、2022年からは横浜FCの監督としてチームを率いていた。これまでにJ1で92試合