モデルの山田優（41）が1日までに自身のインスタグラムを更新。最新ファッションを公開した。「@the_weekend_hotel とのKnitHat×Sunglasses Setのコラボ撮影時に着用させていただいたカーディガン×パンツのセットアップ」と書き出した山田。白黒のツートンカラーが目を引くスタイルをアップした。「着こなしの幅が広がるセットアップです」と紹介。「私物ともMIXしながら色んなスタイリングを楽しみたいと思います」として