中国政府が先月29日の香港マンション火災で政府の責任糾明を要求した男性を反逆容疑で逮捕したと香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストが報道した。香港政府と中国政府は2019年のような大規模反中デモが再発しないよう災害を口実に混乱を助長しようとする反中勢力を厳罰すると強力に警告した。香港駐在国家安全維持公署はこの日、マイルズ・クワンさんと身元が確認されていない活動家らを香港火災を懸念するグループを結成し