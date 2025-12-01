今田美桜（28）が24万1955秒で“初”の1位を獲得――何かと言えば、ビデオリサーチが11月28日に発表した2025年の年間CM露出タレントランキング（速報＝関東地区）。テレビCMで露出秒数が多い順のランキングで、2位は23万280秒の鈴木亮平（42＝写真）だった。【もっと読む】朝ドラ「巡るスワン」ヒロインに森田望智 役作りで腋毛を生やし…体当たりの演技の評判と恋の噂「NHK朝ドラヒロインをやった今田さんは納得でしょうし、鈴