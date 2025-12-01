元ＴＢＳで現在はフリーの枡田絵理奈アナウンサーが１１月３０日、インスタグラムを更新。夫、堂林翔太内野手が所属する広島のファン感謝祭で撮影した家族写真を投稿した。枡田は夫・堂林、カープの帽子をかぶった３人の子供と５人で記念撮影。「皆様、今シーズンもありがとうございました！！」と、感謝した。枡田アナは１４年１２月に堂林と結婚。１５年にＴＢＳを退社し、同年に第１子長男、１７年に第２子長女、１９年に