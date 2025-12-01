30日の朝、にかほ市象潟町の海岸でクマが目撃されました。警察は住民に注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと30日午前8時ごろ、由利本荘市象潟町小砂川字小田の海岸の岩場にクマ1頭がいるのを、近くに住む50代の女性が家の中から目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。最も近い民家までは約50メートルです。警察は付近の住民に注意を呼びかけています。