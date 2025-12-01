「集中力が続かない」「最近もの忘れが増えた」――そんな変化を“年齢のせい”で片づけていませんか。じつはその背後に、日々の食事や生活習慣が生み出す“脳への負担”が潜んでいる可能性があります。認知症研究の第一人者であり『脳の毒を出す食品図鑑』の著者・白澤卓二医師は、自身も日々実践している生活習慣こそが、脳を老けさせない最大の予防策だと語ります。30代以降の脳の変化に備えるために、今こそ生活を見直すタイミ