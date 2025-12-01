DeNAは11月30日、ドラフト1位・小田康一郎選手（青山学院大）と仮契約を結んだと発表した。小田は球団を通じて「仮契約はすごく緊張しましたが、今後のことを考えながらこの時間を過ごすことができ、この先がすごく楽しみになりました。セールスポイントはバッティングで、その中でもバットコントロールは自分の武器なので、プロに入ってからもそこを見ていただきたいです。1年目から活躍するつもりでシーズンに入り、毎年活躍