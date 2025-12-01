元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が30日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球界のレジェンドたちのショットを投稿した。巨人ファンを公言している中川。「阪神VS巨人 爆笑トークバトル2025（写真の時にちょうどいらっしゃらなかったのですがますだおかだ増田さんも一緒でした）」とつづり、巨人のユニホームを着た自身を中心に、元巨人の江川卓氏、元木大介氏、元阪神の掛布雅之氏、矢野燿大氏、タレントの松村