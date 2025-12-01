ライデル・マルティネスが今季から加入し、巨人のブルペン陣の層は厚くなったが、中川皓太の復活も大きかっただろう。中川は19年と20年に巨人がリーグ連覇した時にセットアッパー、抑えとして活躍。22年に故障の影響で一軍登板なしに終わるも、23年に44試合に登板して1勝4敗17ホールド14セーブ、防御率2.08の復活劇。それでも、昨季は15試合にとどまり、防御率も8.76と精彩を欠いた。迎えたプロ10年目の今季、開幕一軍こそ逃