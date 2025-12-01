気象災害の可能性がある場合に、事故防止・安全確保や急な運転見合わせによる混乱を避けるために近年増えている鉄道の計画運休。当記事では、鉄道における計画運休の基本的な概要から、計画運休が発生する条件や開始・終了のタイミング、過去の事例や気象災害が起こりやすい地域及び条件についても取り上げます。更に、行程変更の対処にあたってのコツや注意点も紹介します。計画運休とは計画運休とは、台風や大雪等の気象災害が見