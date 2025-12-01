高校国語の定番中の定番と言えば……？国語の授業で覚えている作品はありますか？そう聞かれたら、なんと答えるだろうか。学生時代を思い返せば、さまざまな文学作品との出会いが浮かんでくる。夏目漱石の『こころ』、中嶋敦の『山月記』、森鷗外の『舞姫』……。人それぞれ印象に残る作品は異なるだろう。いろいろな作品が考えられるが、多くの人が出す共通の答えとして芥川龍之介『羅生門』が挙がるのではないだろうか。