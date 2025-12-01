浅田舞 浅田舞がこのほど、名古屋市内で行われた「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」発売記念イベントに出席した。この日は、しゃちほこをイメージし、黒のシックなドレスに、首元や足元などにゴールドのアクセサリーを身に着けて登壇した浅田。今年一年を漢字１字で「夢」と表した。「社交ダンスを再開して新しいジャンルで出場しました。その大会で夢を目標を掲げていく、一つのターニングポイントになる