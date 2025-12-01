気になる男性との第一歩を踏み出すために、LINEを活用したいと考える人は少なくないでしょう。まだそれほど親しくなっていない間柄でも、確実にリアクションをもらいたければ、いったいどんな内容のLINEを送るといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「まだ親しくない男性とでも、気軽にやりとりできるLINE」を紹介します。【１】「今度、飲みに行きません？」など、軽いノリで誘う「