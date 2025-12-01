11月に入り、朝晩と日中の気温差が大きくなる季節。日本気象協会によれば、今年は寒さが前倒しでやってくる見込みで、寒暖差による体温調整の難しさが一段と増すそうです。また、グンゼの公式X調査では、約8割が“気温を最優先にコーデを選ぶ”と回答した一方で、インナーを着始めるタイミングに迷う人も多数。そこで今回は、悩み別に選べるグンゼのおすすめインナーを、暖かさと快適さの両面からご紹介します♪