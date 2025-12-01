＜カシオワールドオープン最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞今大会が終了し、来季のシード権獲得なる賞金ランキング上位65人（1名義務試合数が不足し66位まで）が決定した。そのうちの安森一貴は、プロ7年目にして初のシード入りを果たした。【写真】寒いけど関係ねえ！祝福のウォーターシャワー「長かったですね…。同い年の選手とかシードを取っていて、優勝もしているので、取り残