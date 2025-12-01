12月1日未明、静岡県焼津市内の飲食店で、店の経営者の女性に対してわいせつな行為をした疑いで、自称茨城県在住の59歳の男が現行犯逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、住所、職業、氏名のいずれも自称で、茨城県ひたちなか市に住む農業機械販売業の男（59）です。警察によりますと、男は12月1日午前0時頃、焼津市内のバーで、この店の経営者の40代女性に対し、体を触るわいせつな行為をした疑