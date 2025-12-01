止まらない長期金利上昇＝「責任ある積極財政」の「責任」が不明確 10月の高市政権誕生を前後して急拡大した米ドル高・円安、いわゆる「高市円安」は、これまでのところ157円台で一服。先週（11月24日週）は一時155円台まで米ドル安・円高に戻す場面もあった。ただし、「高市円安」と基本的に連動してきた日本の財政リスクを懸念しているとされる長期金利の上昇は、まだ一段落した感じはない（図表1参照）。【図表1】米ドル／円と