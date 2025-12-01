ロックバンドGEZANのフロントマン、マヒトゥ・ザ・ピーポーが1日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相をめぐる投稿を謝罪した。11月22日に、高市首相がG20ヨハネスブルグ・サミットに向かう途中で発したポストを引用した上で「マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？センス磨いてやるからGEZANの武道館こいよ。前売りかいとくから」とつづっていた。「先日の投稿について」とポスト、長文で声明を発表。「先