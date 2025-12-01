結成25年目を迎え、数多くのバンドマンから”神格化”されるLOSTAGEのドキュメンタリームービー『A DOCUMENTARY FILM OF LOSTAGE -ひかりのまち、わたしたちの-』が、2026年1月2日（金）より公開されることが決定した。奈良を拠点に全国のライブハウスで活動を続けるスリーピースロックバンド・LOSTAGE。彼らの作品はヒットチャートには反映されない──大手の流通や販売方法を使わずに、チャートに載らない道をあえて選び、それで