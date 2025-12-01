◆香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝栗東トレセン初の海外遠征に挑むベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）が国内最終追い切りを行った。上村調教師が手綱を執り坂路単走で５４秒１―１２秒１。ラストで反応を確かめられるとシャープに伸びた。「坂路で動く馬ではないので、これだけ動ければ十分、仕上がったとみていい。日本でやれることはやってきたつもり