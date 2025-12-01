ソフトバンクから自由契約となる見込みの有原航平投手（３３）のメジャー再挑戦の可能性について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が３０日（日本時間１２月１日）までに報道した。２０年オフにポスティングシステムを利用した有原は日本ハムからレンジャーズに移籍。しかし、２１年に受けた右肩の手術の影響もあり、メジャーの２年間で３勝に終わった。２３年からはソフトバンクと３年契約を結んでＮＰＢ復帰。今季