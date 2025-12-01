タレントでモデルのpeco（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。息子との“おそろいコーデ”を披露した。「今週は息子が学校お休みやったから、沖縄からきてくれた姪っ子ちゃんと3人で、お泊まりディズニーしてきました」とつづった。「息子のMickey flight jacketも届いて、いっしょに着れてうれしい！」と7歳息子との“おそろい”ツーショットを投稿した。この投稿に、ファンからは「リンク君身長こんな伸びてる」「