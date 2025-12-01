サッカーのオランダ1部で11月30日に行われたアヤックス―フローニンゲン戦が大量の花火が原因で打ち切られた。10月に亡くなった地元アヤックスのサポーターを追悼するため、0―0の開始6分にゴール裏のスタンドから大量の打ち上げ花火が発射。発炎筒もピッチに投げ込まれた。主審は試合を中断。両チームの選手はロッカー室に引き揚げ、ピッチ上には白煙が立ち込めた。視界が確保された約40分後に試合が再開されたが、わずか10数