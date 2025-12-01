１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝。日本代表入りを果たし「考え方が１８０度変わった」という創価大時代を振り返る。◇◇２０２０年、新型コロナウイルスの影響で夏の甲子園が中止になった。公式戦はおろか、練習試合も満足にできない状況だった。高川学園野球部の西岡部長は言う。「彼にとっ