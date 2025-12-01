横手市の一部地域の約100軒で停電しています。復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、1日午前8時45分ごろから横手市の一部地域で停電が発生しています。停電しているのは雄物川町薄井の約20軒、雄物川町大沢の約100軒です。現在復旧作業が行われています。停電の原因や復旧の見通しは今のところわかっていません。