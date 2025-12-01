血便は色によって、出血部位や原因となる疾患の目安になります。鮮血は肛門近くの出血、暗赤色は腸の奥の出血、粘血便は炎症性腸疾患が疑われます。いずれも正確な診断には医師の検査が必要で、気づいたら速やかな受診が欠かせません。今回は、「血便」の種類とその病気について坂口先生に詳しく解説していただきました。 監修医師：坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック） 東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大