日本では今年、クマの被害が大幅に増加し、各地で資格を持つハンターが駆除に忙しく対応している。北海道だけでも2025年度は10月末までに960頭以上が駆除され、数が多すぎて冷凍や焼却設備が深刻に不足して処理が追いつかない状況も発生した。台湾メディアの中時新聞網はこのほど、日本では「美食愛好家」が食材としてクマに注目する一方で、韓国では日本で処分されたクマに由来する「薬材の輸入」の関心が高まっている記事を紹介