1日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比変わらずの3万390ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万407.02ポイントに対しては17.02ポイント安。 株探ニュース