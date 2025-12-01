1日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比5ポイント高の697ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値699.53ポイントに対しては2.53ポイント安。 株探ニュース