1日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円91銭前後と、前週末午後5時時点に比べ38銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円87銭前後と12銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース