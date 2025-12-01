２０２５年の脳死下での臓器提供が１１月３０日で１３４件となり、年間で過去最多となったことが、日本臓器移植ネットワーク（ＪＯＴ）への取材で分かった。臓器移植についての国民の理解や脳死判定を行う医療機関への国による財政支援が進んだことなどが背景にあるとみられる。海外との比較では、依然として低水準にとどまっており、増加に向けたさらなる取り組みが求められている。ＪＯＴは２９日、福岡市立こども病院に入院