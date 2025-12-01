プロ野球・DeNAにドラフト1位指名された小田康一郎選手(青山学院大)が30日、仮契約を結び会見に臨みました。大学侍ジャパンにも選出され、7月に行われた第45回日米大学野球選手権では3番打者としてホームランを打つ活躍を見せた小田選手。「バットコントロールは自信があるところなので、プロの世界に入ってもそこは誰にも負けないつもりで戦っていきたい。ベイスターズの代表となれるような選手になりたい」と意気込みを語りまし