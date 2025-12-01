12月の星空・天文情報です。14日は、三大流星群の一つ「ふたご座流星群」の活動が極大となります。月明りの影響はあまりなく、条件は良いでしょう。1時間あたりの流星数は50個程度と、多くの流れ星を見られるチャンスです。「冬の大三角」に注目惑星と月が接近も22日には冬至を迎える12月。日の入りが一番早い季節となり、星空を長い時間、楽しむことができます。宵の空には「冬の大三角」が昇ります。「冬の大三角」は、おおい