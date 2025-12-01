フジテレビの佐々木恭子アナウンサー（52）が1日、キャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキが、11月28日に中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」のパフォーマンス中に歌唱を中断したことに言及した。29日に出演予定だったステージイベントは中止になったという。事務所スタッフは「このたび、11月2