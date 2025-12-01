1985年、全世界で年間興行収入No.1を記録し、日本にも一大ムーブメントを巻き起こしたタイムトラベルSFの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。公開から40周年を記念して、12月12日より史上初のIMAX、そしてプレミアムフォーマットでは4DXでの1週間だけ限定上映される。このたび、製作総指揮のスティーヴン・スピルバーグが信じた“傑作”の誕生秘話を収めた特別映像が解禁となった。【動画】伝説の始まりを語る特別映像