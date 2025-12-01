1日午前8時44分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の川内村、大熊町、双葉町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度2□福島県川内村大熊町双葉町浪江町■震度1□福島